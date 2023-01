DPCA de Mossoró prende investigado pelo crime de estupro de vulnerável

A prisão aconteceu nesta sexta-feira (20), no Loteamento Planalto da Liberdade. O homem, identificado apenas pelas iniciais G.N.L, era considerado foragido da justiça, após ter cometido o crime contra um menor, morador do mesmo bairro onde ele morava. O paradeiro dele foi descoberto após um trabalho investigativo realizado pela equipe da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente. A unidade foi implantada na cidade no final de 2022 e esta foi a primeira prisão realizada pela equipe.