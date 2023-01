Reitora da UFERSA se prepara para concorrer a reeleição no próximo ano

A professora/doutora Ludimila Oliveira se animou para concorrer à reeleição após visita técnica as universidades, fazendas experimentais e institutos de pesquisas em Israel, bem como a forma calorosa como foi recebida pela equipe do novo no governo Ministério da Educação esta semana. A reitora já demonstrou que lhe sobra coragem para encarar os problemas de gestão da UFERSA, assim como com professores, técnicos e alunos em qualquer instância, inclusive na Justiça.

A reitora Ludimila Oliveira, da UFERSA, após visita aos principais centros de pesquisa em Israel e reunião com o presidente Lula, em Brasília, expressou seu desejo de concorrer à reeleição no próximo ano de 2024.

Nos bastidores da UFERSA, a campanha está a todo vapor. São professores e coordenadores conversando entre si e também técnicos e principalmente os estudantes. Todos discutindo o nome para a próxima gestão.

Ludimila Oliveira chegou ao posto de reitora por nomeação do presidente do ex-presidenteJair Bolsonaro, mas não foi a escolhida pelos professores e alunos da instituição. Na eleição interna, ela ficou em terceiro lugar.

Porém, como estava alinhada com o discurso do então presidente e seus aliados no Rio Grande do Norte, terminou com seu nome indicado para reitora. Assumiu o cargo e está conduzindo a universidade sob os protestos de alunos e professores.

Dentro da instituição, os professores, alunos e técnicos, no entanto, se rendem a dois fatores: Ludimila tem coragem e não é covarde. Encara os problemas e a todos de peito aberto, seja no campo do debate ou nas barras da Justiça.

Pela universidade, a reitoria Ludimila Oliveira e outros pesquisadores, estiveram há poucos dias nas principais e mais antigas instituições de pesquisa do mundo, em Israel, para fechar acordos, visando cooperação nas pesquisas e compartilhamento de conhecimento.





Esta semana, esteve juntamente com os demais reitores das universidades e institutos de federais, em reunião com o presidente Lula, em Brasília. Disse que foi muito bem recebida pela a nova equipe de governo dentro do Ministério da Educação.

As visitas nas fazendas experimentais, universidades e institutos de pesquisas em Israel, assim como a receptividade que teve da equipe do governo Lula no MEC, animou reitora Ludimila a enfrentar a campanha pela reeleição no próximo ano.

A diferença é que com o Governo Lula, seguindo o exemplo do que ocorreu em seus dois primeiros mandatos, é nomeado o professor/doutor escolhido democraticamente pelos estudantes, professores e técnico de cada instituição federal no Brasil.