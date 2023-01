Preso de justiça é assassinado com cerca de 15 tiros em Pau dos Ferros.

O crime aconteceu na madrugada deste domingo (22). A vítima foi identificada como Edny Diniz da Silva, conhecido como Pêta, de 29 anos. Ele cumpria pena no regime aberto por assaltos e furtos praticados no município. Segundo informações da Polícia Civil, o homem teria sido surpreendido pelos criminosos e foi morto por disparos de pistolas .380 e .40, em via pública, no bairro Manoel Deodato. Com Edny, os peritos do Itep encontraram uma faca e um simulacro de pistola.