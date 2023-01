IBFC abre inscrições para o Concurso da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. As inscrições foram abertas às 10h desta segunda-feira (23) e podem ser realizadas na aba “concurso” do site da banca responsável pelo certame. O edital do concurso foi publicado na edição do sábado (21) do Diário Oficial do Estado. Ao todo, estão sendo ofertadas 1.128 vagas para ingresso no Curso de Formação de Praças (CFP) e 30 para ingresso no Curso de Formação de Praças Músicos. As inscrições podem ser realizadas até às 23h do dia 22 de fevereiro de 2023.

FOTO: CEDIDA/1º PELOTÃO CFP 2020