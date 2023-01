Polícia Militar registra tentativas de homicídio em Mossoró e Areia Branca no domingo, 22. O primeiro caso, na cidade da Costa Branca do RM, aconteceu durante a manhã. De acordo com informações da PM, a vítima, Jeckson Felipe dos Santos, caminhava em via pública, no Centro, quando foi surpreendido pelos tiros. Ele foi socorrido para o hospital da cidade e, em seguida, transferido para o HRTM; já em Mossoró, na noite de ontem, Kaio Cesar Siqueira, de 24 anos, foi atingido por disparos de arma de fogo na Favela do Fio, enquanto conversava com amigos. A PM não sabe informar se ele seria o alvo dos atiradores. Kaio também foi socorrido para o Tarcísio Maia.

FOTO: REPRODUÇÃO/ILUSTRATIVA