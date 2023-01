O crime aconteceu na tarde desta segunda-feira (23). A vítima foi identificada como Carlos Emanoel de Souza Avelino, conhecido como “Vaqueirinho”. De acordo com informações do delegado titular de Areia Branca, Raphael Laboissiere, populares informaram que o homem estava andando de moto na localidade quando foi alvejado. Sabe-se que a vítima era investigada por crimes cometidos na região, mas a motivação do homicídio ainda é desconhecida, e será investigada pela equipe da delegacia local.