“Não tem como não se emocionar”, diz Allyson ao entregar UEI do Bom Jesus

Para o prefeito Allyson Bezerra, a escola, do primário ao universidade, é primordial na formação do cidadão. Para ele, a UEI entregue no bairro Bom Jesus é um investimento especial, "que emociona, quando lembro que estudei numa creche que funcionava numa casa de taipa", diz o prefeito Allyson Bezerra, lembrando de sua infância na localidade do Chafariz, quando perguntando sobre o nome dele na placa de reinauguração de mais uma unidade de ensino infantil em Mossoró. “Não tem como não se emocionar”, diz Allyson Bezerra, que projeta recuperar outras UEIs e construir pelo menos outras 15 em Mossoró nos próximos dois anos. Para os pais dos alunos, a unidade "ficou perfeita. A creche estava mesmo precisando dessa reforma. As salas ficaram maravilhosas", diz Deisy Rafaelly (Foto: Allan Phablo)

“Ficou perfeita. A creche estava mesmo precisando dessa reforma. As salas ficaram maravilhosas. Com a climatização ficou melhor ainda, as crianças precisavam, porque sofriam no calor”. O relato de Deisy Rafaelly, mãe da pequena Ana Liz, de cinco anos, resume o sentimento de toda a comunidade escolar do bairro Bom Jesus com a entrega das novas instalações da Unidade de Educação Infantil (UEI) Maria Dolores Fernandes, realizada na tarde desta segunda-feira (23), pela Prefeitura de Mossoró. Trata-se da décima quinta unidade de educação infantil restaurada pela atual gestão.

Para o prefeito Allyson Bezerra, a escola, do primário ao universidade, é primordial na formação do cidadão. Para ele, a UEI entregue no bairro Bom Jesus é um investimento especial, "que emociona, quando lembro que estudei numa creche que funcionava numa casa de taipa", diz o prefeito Allyson Bezerra, lembrando de sua infância na localidade do Chafariz, quando perguntando sobre o nome dele na placa de reinauguração de mais uma unidade de ensino infantil em Mossoró. “Não tem como não se emocionar”, diz Allyson Bezerra, que projeta recuperar outras UEIs e construir pelo menos outras 15 em Mossoró nos próximos dois anos.





Ao longo dos últimos meses, foram executados na unidade serviços como revisão elétrica e hidráulica, revisão de cobertura, de esquadrias, pintura completa, substituição de portas, troca de lâmpadas, entre outros, como a climatização dos seus ambientes, oferecendo agora condições dignas de funcionamento, beneficiando alunos, professores, pais e toda a comunidade que aguardava pelos serviços há mais de 20 anos.





Deisy Rafaelly, mãe da pequena Ana Liz

“As crianças necessitavam de um espaço melhor e graças a essa nova gestão a reforma ficou perfeita, com tudo que elas precisavam”, complementou Deisy Rafaelly, que fez questão de acompanhar a entrega da UEI e conferir, de perto, as melhorias implantadas no espaço.

Francisca Maria, que é mãe da aluna Wemilly Nikelly, comemorou o novo momento da UEI Maria Dolores Fernandes. “É um momento de grande alegria, porque há muito tempo que a gente esperava por essa reforma. Eu, enquanto mãe, estou muito entusiasmada por ter no nosso bairro uma UEI linda como essa. Está todo mundo muito feliz, as mães, e as crianças mais ainda”, disse.

“Agora está melhor, porque no ano passado minha filha estudou aqui e não tinha tanta estrutura para receber eles, faltavam algumas coisas, a sala não tinha ar-condicionado, era ventilador, agora está melhor, tem as mesinhas, o lugar para eles guardarem as bolsas, o material. A escola está muito melhor”, frisou Samara dos Santos, mãe da estudante Safira Valentina.





Samara Santos, mãe da aluna Safira Valentina

As crianças também aprovaram a nova estrutura da UEI. “Ficou bonita. Gostei da mesinha. Vou aprender o alfabeto”, contou Ana Liz, de cinco anos. “Gostei muito. Amei. Também gostei das cadeiras, das mesinhas”, acrescentou Deyse Ellen, de cinco anos. “Ficou muito legal, porque tem ar-condicionado, mesa nova. Vai ficar melhor para estudar”, pontuou Evelyn Lopes, de seis anos. “Eu gostei da creche, porque está bonita”, complementou Safira Valentina, de seis anos.

Em 2022, a UEI atendeu cerca de 100 crianças, com capacidade atual de receber mais de 130 crianças, de três a cinco anos, distribuídas em seis turmas do Maternal II ao Infantil II. “É um momento de muita felicidade, de continuidade de um trabalho que se iniciou lá em 2021, quando nós encontramos as unidades de ensino carentes de serviços de manutenção”, relatou a secretária municipal de Educação, Hubeônia Alencar, destacando ainda:

“Estamos começando mais um ano letivo com uma grande novidade: além da entrega das unidades que estavam em serviço, todas as unidades estão recebendo ações do ‘Mossoró Cidade Educação’, com mobiliário novo, geladeira nova, fogão novo. Esta unidade, do Bom Jesus, está sendo entregue 100% climatizada. É uma grande conquista para a comunidade, para a população de Mossoró”, enfatizou a secretária.

O prefeito Allyson Bezerra reforçou o compromisso da gestão com a educação municipal. “É uma obra que a gente está entregando com muita felicidade, uma unidade de ensino completamente reformada, e agora climatizada, unidade que antes não tinha as condições para o aluno estudar, e agora está com eletrodomésticos novos. Já anunciando também a entrega de material escolar, fardamento, mochila", finalizou.