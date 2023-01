Homem acaba de sair da cadeia e é preso novamente por tentar arrombar o ginásio Pedro Ciarlini

José Marcelo Marinho da Silva foi liberado da prisão por volta das 13h desta segunda-feira (23). À noite, acabou sendo preso pela Guarda Municipal de Mossoró, após quebrar uma janela do Ginásio Municipal Pedro Ciarlini. Ele foi conduzido à delegacia de plantão, onde foi autuado pelo delegado Luiz Antônio, por dano ao patrimônio público. De acordo com o delegado, não se sabe se o homem iria cometer um furto ou se tentou invadir para dormir no local. Uma fiança no valor de R$ 1 mil foi arbitrada, no entanto, como não houve pagamento, José Marcelo foi encaminhado à Cadeia Pública.