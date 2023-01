Adolescente morre no HRTM após colidir com um caminhão na Av. Rio Branco, em Mossoró. O caso aconteceu na noite desta terça-feira (24). João Gabriel Lopes de Oliveira, de 17 anos, e o irmão dele, de 14 anos, trafegavam em uma motocicleta, quando passaram por uma viatura da Guarda Civil Municipal de Mossoró e receberam ordem de parada. O condutor teria desobedecido e, a partir deste momento, foi iniciada uma perseguição. Logo após a praça dos esportes, sentido Coelho Neto, os irmãos acabaram colidindo com um caminhão. Ambos foram socorridos para o Hospital Regional Tarcísio Maia, mas João Gabriel acabou não resistindo. O estado de saúde do outro adolescente é desconhecido. Familiares acreditam que Gabriel teria desobedecido a ordem de parada por não possuir habilitação.

FOTO: REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS