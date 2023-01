“Rede de Proteção”: PF deflagra operação de combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes

As ações da operação tiveram início nos primeiros dias deste ano, com o cumprimento de mandados de prisão de criminosos que já constavam do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP), mas ainda estavam em liberdade. Simultaneamente, nesta quinta (26), ainda houve a deflagração de operações centradas em crimes sexuais contra crianças por meio da internet, as quais vêm sendo conduzidas por Delegacias e Superintendências de todas as Unidades da Federação. Até o momento, 57 mandados de prisão e 40 mandados de buscas foram cumpridos em todo o país. Também foram realizadas sete prisões em flagrante. No Rio Grande do Norte foram cumpridas 2 prisões em Nísia Floresta; 1 em Pipa; 1 em Natal e 1 em Monte Alegre.