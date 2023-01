Jean Paul Prates toma posse como novo presidente e conselheiro da Petrobras. A posse aconteceu nesta quinta-feira (26), após aprovação por unanimidade do Conselho de Administração. A indicação de Prates, feita pelo Presidente Lula, ainda precisa passar pela análise da Assembleia de Acionistas, o que deve acontecer por volta do dia 13 de abril de 2023. Em seu perfil no Instagram, Jean, que deixa o cargo de senador da república pelo PT do Rio Grande do Norte, se despediu da cadeira no Senado e agradeceu a todos que o auxiliaram durante os anos que ficou no cargo; veja quem é Jean Paul Terra Prates e os cargos já ocupados por ele anteriormente.

A Petrobras informou que seu Conselho de Administração, em reunião realizada nesta quinta-feira (26), por unanimidade, nomeou o Jean Paul Terra Prates como Conselheiro de Administração da estatal até a próxima Assembleia Geral de Acionistas e o elegeu de forma interina para o cargo de Presidente da companhia.

O mandato de Jean à frente da Petrobras vai até o dia 13 de abril de 2023, quando deve acontecer nova assembleia, mesmo prazo dos demais integrantes da Diretoria Executiva da Petrobras. Jean Paul Terra Prates tomou posse em ambos os cargos também nesta quinta.

Em seu perfil no Instagram, Jean, que deixa o cargo de senador da república pelo PT do Rio Grande do Norte, se despediu da cadeira no Senado e agradeceu a todos que o auxiliaram durante os anos que ficou no cargo.

“Encerramos aqui uma jornada que, pra mim, foi repleta de grandes desafios e de conquistas também! É com imensa gratidão a todos e a todas que me auxiliaram durante os últimos anos que me despeço do cargo de Senador. Nos últimos quatro anos, me dediquei ao diálogo para garantir um mandato que trouxesse soluções e avanços. Defendi pautas importantes, pois vejo um futuro promissor para o Brasil e para o Rio Grande do Norte. Um estado repleto de potencial”, disse.

E ainda completou: “Levo comigo os aprendizados que adquiri e o carinho que recebi durante todo o período. O futuro, como vocês sabem, não se desenha sozinho. São as ações que tomamos agora que traçam os avanços seguintes. Um grande abraço e até logo!”.





BREVE HISTÓRICO

Jean Paul Terra Prates tem 54 anos, é advogado, formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Mestre em Economia e Gestão de Petróleo, Gás e Motores pelo Instituto Francês do Petróleo (IFP School) e Mestre em Política Energética e Gestão Ambiental pela Universidade da Pensilvânia.

Foi membro da assessoria jurídica da Petrobras Internacional S.A. - Braspetro, editor da Revista Oil & Gas Journal Latinoamericana e Diretor Executivo da Expetro Consultoria em Recursos Naturais Ltda., a maior consultoria de petróleo nacional durante os anos 1990 e 2000, quando coordenou projetos de diversas empresas públicas e privadas, nacionais e internacionais, entidades sindicais e setoriais, e assessorou governos, agências reguladoras e parlamentares em todas as áreas do setor energético.

Como Secretário de Estado de Energia do Governo do Rio Grande do Norte levou o estado à autossuficiência energética e à liderança nacional em geração eólica, além de ter consolidado uma refinaria e usinas termelétricas a gás e biomassa no Estado e construído bases para os projetos de energia solar e eólica offshore.

Como Senador da República pelo Rio Grande do Norte entre 2019 e 2023, dentre outros cargos relevantes, foi membro do colégio de líderes, e Líder no Senado e no Congresso Nacional. Foi Presidente da Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia e do Grupo Parlamentar Brasil – Países Árabes.

Foi membro de diversas comissões do Senado Federal, como a Comissão de Assuntos Econômicos, a Comissão de Serviços e Infraestrutura e a Comissão de Ciência e Tecnologia. Jean Paul Prates foi também autor de importantes marcos legais envolvendo a transição energética e práticas sustentáveis, tais como a lei que regulamenta as atividades de captura e armazenamento de carbono e a lei da energia offshore.

Além disso, atuou como relator do Marco Legal das Ferrovias, das novas leis sobre a produção de biogás em aterros sanitários e a nova lei de mobilidade urbana sustentável.

Foi recentemente reconhecido como um dos três mais influentes no setor de energia renovável no Brasil, e uma das 50 personalidades mais importantes do setor energético mundial, pelas duas principais revistas internacionais especializadas em energia – Recharge (europeia) e Windpower (americana). Também foi eleito um dos 25 mais influentes da indústria eólica mundial pela revista Windpower.