A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, através do trabalho da equipe de sua 42ª Delegacia, com sede em Areia Branca e atuação em Porto do Mangue, prendeu na manhã desta quinta-feira (26), o sucateiro Gilson da Costa Silva, de 56 anos, conhecido como “Baixinho”.

Ele é acusado de ter comprado cerca de 8 unidades de “braços de luminárias”, como são chamadas popularmente as hastes das luminárias dos postes de iluminação pública, furtados do Calçadão da Prefeitura de Areia Branca.

De acordo com os esclarecimentos dados por eles após a prisão, um homem teria lhe procurado, dizendo ter ganhado os braços de luminárias de uma pessoa não identificada.

O sucateiro afirmou que mesmo conhecendo o homem e sua conduta duvidosa, acreditou no que ele havia dito e decidiu adquirir o material ilícito.

Na delegacia, livre do flagrante de furto, este outro homem havia indicado Baixinho como sendo a pessoa que comprou o produto furtado e que já tinha o costume de vender o que furta na cidade, a ele e a outros sucateiros já identificados pela Polícia Civil.

Durante a abordagem policial Gilson colaborou a todo o tempo e disse que que havia comprado os objetos e ainda que já havia revendido a um sucateiro maior na cidade de Mossoró.

Em Mossoró a equipe foi até o local da venda, indicado por Baixinho, e soube que os materiais adquiridos ao longo da semana, por este segundo sucateiro, já tinham sido repassados para uma a siderúrgica, na cidade de Fortaleza/CE.

Gilson da Costa Silva acabou recebendo voz de prisão. Após os procedimentos, ele foi conduzido para a sede do Itep, onde realizou exames de corpo de delito e foi encaminhado à Cadeia Pública de Mossoró.