“Isso aqui era um sonho que todas as mães tinham”, diz Andreza Rafaela sobre reforma da UEI do Liberdade I. A Unidade de Educação Infantil (UEI) Maria da Conceição Vidal foi entregue à população do bairro, completamente revitalizada pela primeira vez desde a sua inauguração, há mais de 20 anos, nesta quinta-feira (26). “Entregar uma escola é sempre algo muito significativo para quem trabalha com educação, mas entregar uma Unidade de Educação Infantil é a certeza do investimento em um futuro melhor. A UEI vai atender as crianças com qualidade, em condições dignas para as aprendizagens”, disse a secretária de educação, Hubeônia Alencar.

“Isso aqui era um sonho que todas as mães tinham. Há muitos anos que a gente esperava por essa reforma e, graças a Deus, agora esse sonho foi realizado”.

O depoimento de Andreza Rafaela, mãe do pequeno Matheus Bezerra, de quatro anos, reflete o sentimento dos moradores do bairro Liberdade I, que celebraram na tarde desta quinta-feira (26) a entrega das novas instalações da Unidade de Educação Infantil (UEI) Maria da Conceição Vidal, completamente revitalizada pela primeira vez desde a sua inauguração, há mais de 20 anos.

Andreza afirma que, com a revitalização, as crianças matriculadas na UEI poderão usufruir de um espaço mais acolhedor. “Matheus estudou aqui no Integral no ano passado, e a equipe daqui é excelente, as professoras são nota 10, e agora com essa reforma eu acredito que as crianças vão se sentir mais à vontade, a UEI está linda. Ficou joia com a climatização”, acrescentou.

Gabriela Filgueira, que matriculou o seu filho Gabriel Maycon, três anos, pela primeira vez na UEI este ano, revela que ficou impactada com a nova estrutura da unidade.

“Eu fiquei com o coração todo feliz quando cheguei aqui e vi como ficou linda. O pessoal também é muito receptivo, trata a gente com muito carinho. Só tenho a agradecer. Eu fiquei emocionada quando eu vim aqui e vi como ficou tudo, é só gratidão mesmo. Eu nem sabia que era climatizado, é perfeito mesmo, fiquei sem acreditar”, disse.

A pequena Cecília Martins, de três anos, também iniciará sua jornada educacional na UEI Maria da Conceição Vidal. Sua avó, Magnólia Maria, fez questão de acompanhar a entrega do equipamento nesta quarta-feira (26).

“É muito gratificante ver que a gente está sendo cuidada, porque a escola realmente estava precisando, eu moro aqui perto e vejo o quanto ela necessitava desse cuidado, e minha neta está muito feliz e ansiosa para começar as aulas”, comentou Magnólia.

As crianças que já fazem parte da UEI ficaram encantadas com a nova estrutura. “Aqui é minha escola e ela está muito bonita”, disse Matheus Bezerra.

“Está bonita. Gostei da escola. Agora está frio e eu gosto. Antes era muito calor”, relatou Maria Alice, de cinco anos. “Gostei. Está linda. Gostei das mesas. Minha creche está linda”, enfatizou Thaís Ribeiros, também de cinco anos.

Priscila Nunes é professora da UEI há nove anos e revela que o sentimento hoje é de gratidão. “A palavra é gratidão. Estamos muito gratas à gestão por ter tido esse olhar sensível, depois de 20 anos que a gente aguardava por essa reforma, por essas manutenções, e receber tudo novo foi um sonho. É um prazer trabalhar na Rede Municipal de Ensino, e a gente está muito feliz com esse olhar, com esse empenho da nova gestão”, afirmou.

Para a secretária municipal de Educação, Hubeônia Alencar, iniciar o ano entregando equipamentos completamente revitalizados é significativo. “Entregar uma escola é sempre algo muito significativo para quem trabalha com educação, mas entregar uma Unidade de Educação Infantil é a certeza do investimento em um futuro melhor. A UEI vai atender as crianças com qualidade, em condições dignas para as aprendizagens, e não é um ambiente agradável só para as crianças, mas também para o trabalho do professor, que hoje está recebendo uma unidade totalmente equipada, revitalizada, com acessibilidade, climatização”, destacou.

O prefeito Allyson Bezerra também ressaltou a importância da entrega. “É uma obra importante, porque representa esperança, um futuro melhor. É uma região que nós já tínhamos feito a pavimentação com asfalto, valorizando a escola, as condições para se chegar à escola, e aqui hoje a população recebe uma creche completamente equipada, reformada, com acessibilidade, com móveis novos, eletrodomésticos, carteiras, os alunos vão receber fardamento, material escolar, mochila, ou seja, é tudo novo. Isso é dar condição para o estudante, para o profissional, tranquilidade para os pais, que estão colocando seus filhos em uma escola que não vai mais chover dentro da sala de aula”, reforçou o gestor.

SERVIÇOS

Foram executados na UEI Maria da Conceição Vidal, ao longo dos últimos meses, serviços como revisão elétrica e hidráulica, revisão de cobertura, de esquadrias, pintura completa, climatização, substituição de portas, troca de lâmpadas, entre outros.

“O sentimento é de alegria em entregar mais um equipamento na educação, o segundo entregue essa semana. Uma creche completamente revitalizada, com mais dignidade, conforto, qualidade para os estudantes, com serviços executados em toda a sua parte estrutural de elétrica, hidráulica, revisão de telhas, seus alambrados, toda a sua acessibilidade, para que as crianças, principalmente, aproveitem da melhor forma”, pontuou o secretário municipal de Infraestrutura, Rodrigo Lima.

A unidade também conta agora com novos equipamentos, como geladeira, fogão, bebedouro, liquidificador, freezer, conjuntos de trapézio, birôs, quadros, mesas para refeitório, colchonetes, armários para sala de aula e cozinha, projetor, tela de projeção e estantes.

Em 2022, a UEI atendeu 83 crianças e tem, atualmente, capacidade para receber até 116 alunos, de três a cinco anos, distribuídos em cinco turmas, sendo uma de creche (Integral – três anos) e quatro de pré-escola (Infantil I e II). A unidade é uma das que ainda dispõe de vagas para o ano letivo de 2023, com matrículas que podem ser realizadas até o dia 3 de fevereiro.

Este é o 16º equipamento da área da educação entregue pela Prefeitura de Mossoró, em dois anos, com estrutura adequada para o desenvolvimento de suas ações. Nessa perspectiva, a gestão concluiu obras inacabadas, transferiu unidades para prédios com melhores condições estruturais, inaugurou a UEI Neusa Xavier Linhares, no conjunto Nova Mossoró, e reformou/revitalizou escolas e UEIs.