Popular em situação de rua morre no HRTM após ser queimado com óleo quente no Centro de Mossoró. O crime aconteceu por volta das 17h da terça-feira (24), mas o caso só veio a público nesta sexta-feira (27). Antônio Luiz Rodrigues, de 48 anos, foi socorrido para o Hospital Regional Tarcísio Maia, onde ficou internado na UTI, mas acabou entrando em óbito na noite desta quinta (26). Ao tomar conhecimento do fato, a Comissão de Direito Humanos da OAB se solidarizou com a família e orientou a realização de um Boletim de Ocorrência. Em contato com o Portal MOSSORÓ HOJE, o delegado Caio Fábio, da DHM, confirmou que já foi instaurado um inquérito policial de homicídio doloso e que as diligências já estão sendo realizadas. Afirmou que já existe um suspeito, mas que nenhuma informação será divulgada neste momento, para não atrapalhar as investigações. As circunstâncias do crime também deverão ser esclarecidas após a conclusão do inquérito