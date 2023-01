Adolescente suspeito de roubar uma loja de celulares em Mossoró é apreendida pela Polícia Civil

Policiais civis da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (DEFUR) de Mossoró apreenderam em flagrante, na tarde da última quarta-feira (25), um adolescente de 16 anos. Ele é investigado por ato infracional análogo ao crime de roubo, praticado em uma loja de aparelhos celulares no município de Mossoró, na quarta-feira (25).

Ele foi reconhecido pelas vítimas e, em seguida, conduzido até a Delegacia Especializada de Atendimento ao Adolescente Infrator de Mossoró (DEA/Mossoró), para a realização dos procedimentos cabíveis.

As investigações continuam com o intuito de identificar e localizar outros envolvidos no roubo. A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.