MP e Assistência apontam torpeza e covardia no assassinato de Eliel Ferreira

Combatendo os argumentos no pedido de relaxamento de prisão, o promotor de Justiça Italo Moreira Martins, assim como o assistente de acusação Natã Xavier, analisam que existem provas suficientes no processo levam a conclusão de que Junior Preto agiu com torpeza e covardia, quando assassinou Eliel Ferreira, juntamente com os outros dois acusados presos. Diante dos fatos, opinam pela permanência não só do principal acusado, Junior Preto, preso, mas os outros dois também.

O promotor de Justiça Italo Moreira Martins e o advogado Natâ Xavier, da Assistência de Acusação, rebateram os argumentos do advogado Algacimar Gurgel Freitas, que defende os interesses de Ialamy Gonzaga, o Junior Preto, principal acusado de matar o advogado Eliel Ferreira Cavalcante Junior, no dia 9 de abril de 2022, no bairro Boa Vista, em Mossoró-RN.

O advogado Natã Xavier enfatiza que além do crime ter acusado enorme repercussão, não só em Mossoró, mas em todo o Rio Grande Norte e até em outros estados da federação, destaca que Eliel Ferreira era muito querido pela família e amigos. “Trata-se de um advogado e também policial concursado, com uma vida pela frente, que foi brutalmente assassinado”, diz.

Os assassinos do jovem Eliel deveriam ter ido a Juri Popular no final de 2022, porém os próprios advogados de defesa, usando argumentos um tanto estranhos, recorreram ao Tribunal de Justiça do Estado, porém perderam.