Polícia registra mais um assassinato em Mossoró-RN; 13 em 2023

Caio César de Lima, de 25 anos, foi morto com mais de 10 tiros no meio de Rua Jacinto da Costa, perto da Praça Vilma de Faria, bairro Belo Horizonte, zona sul da cidade de Mossoró. O homicídio aconteceu no final da manhã deste domingo, 29. A perita do Instituto Técnico-cientifico e Perícia (ITEP) anotou que a arma usada foi uma pistola calibre .40.

Outra informação apurada no local do crime é que os assassinos fugiram num Corsa prata. Os dados apurados foram repassados ao delegado Roberto Moura, do Plantão da Polícia Civil.

O corpo de Caio Cesar de Lima foi removido para exames na sede do ITEP, em Mossoró. Os dados apurados no local e produzidos no ITEP serão enviados a Divisão de Homicídios.

O blog Mossoró Patrulha informa que familiares da vítima estiveram no local e conversaram com o delegado Roberto Moura, sobre a vítima. Eles serão chamados para depor na DHPP.

Esta é a 13ª ocorrência de Conduta Violenta Letal Intencional registrada em Mossoró neste ano de 2023.