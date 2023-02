Confira os calendários de inscrições do Prouni, Fies e Sisu 2023. As datas foram divulgadas pelo MEC no Diário Oficial da União da sexta-feira (27). O período de inscrição para o Sisu será de 16 a 24 de fevereiro e o resultado será divulgado no dia 28 do mesmo mês. As inscrições para o Prouni serão abertas em fevereiro, no dia 28, e encerradas no dia 3 de março. Também em março, ocorrerá o Fies. O período de inscrição terá início no dia 7 e será encerrado no dia 10 de março. No caso dos estudantes que tiveram a inscrição postergada de processos seletivos anteriores do Fies, a complementação da inscrição no FiesSeleção deverá ocorrer durante o período de 7 a 9 de fevereiro e estará condicionada ao atendimento dos demais requisitos, prazos e procedimentos para a concessão do financiamento, nos termos dos normativos vigentes do Fies.

Os estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já podem se planejar para concorrer a uma das milhares de vagas para ingressar no ensino superior, que são ofertadas pelo Ministério da Educação (MEC).

Os editais dos primeiros processos seletivos de 2023 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) foram divulgados na sexta-feira (27), no Diário Oficial da União (DOU), com todo o cronograma e procedimentos.

O período de inscrição para o Sisu será de 16 a 24 de fevereiro e o resultado será divulgado no dia 28 do mesmo mês. As inscrições para o Prouni serão abertas em fevereiro, no dia 28, e encerradas no dia 3 de março.

Também em março, ocorrerá o Fies. O período de inscrição terá início no dia 7 e será encerrado no dia 10 de março. No caso dos estudantes que tiveram a inscrição postergada de processos seletivos anteriores do Fies, a complementação da inscrição no FiesSeleção deverá ocorrer durante o período de 7 a 9 de fevereiro e estará condicionada ao atendimento dos demais requisitos, prazos e procedimentos para a concessão do financiamento, nos termos dos normativos vigentes do Fies.

Em datas mais próximas à abertura das inscrições, o MEC divulgará os quantitativos de vagas a serem ofertadas na primeira edição de 2023 dos processos.

A classificação em todos os processos será realizada com base na nota obtida na edição do Enem de 2022 e, para o Prouni, serão válidas também as notas obtidas no Enem de 2021. Para os interessados em se inscrever no Fies, serão válidas as notas do Enem a partir de 2010.

As inscrições para todos os três processos seletivos são gratuitas e devem ser efetuadas, exclusivamente, pela internet, no Portal Acesso Único. Para mais informações, confira na íntegra os editais do Sisu, Prouni e Fies.

Sisu

Inscrições – 16 a 24 de fevereiro

Resultado – 28 de fevereiro

Prouni

Inscrições – 28 de fevereiro a 03 de março

Resultados:

Primeira chamada: 7 a 16 de março

Segunda chamada: 21 a 30 de março

Fies

Inscrições – 7 a 10 de março

Resultado – 14 de março