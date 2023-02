Incêndio de grandes proporções destrói galpão de fábrica de colchões em Mossoró

O caso aconteceu por volta das 19h30 desta segunda-feira (30), na Fábrica Potiguar Espumas, localizada no bairro Aeroporto. De acordo com o Sargento Rocha, do Corpo de Bombeiros, as chamas atingiram dois galpões da fábrica, tendo a brigada conseguido evitar que o fogo se alastrasse para o terceiro prédio. Ao todo, 11 bombeiros atuaram na ação que durou cerca de 1h até que as chamas fossem completamente controladas. Ainda segundo o sargento, foram utilizados 50 mil litros de água no combate a este incêndio, que contou, ainda, com o apoio de carros-pipa enviados pelo município. O laudo que vai determinar a causa do incêndio será remetido pelo Itep e as investigações ficarão a cargo da Polícia Civil.