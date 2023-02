Suspeito de matar popular conhecido como “Tiririca” é preso em Almino Afonso

Pedro de Souza Gomes, de 37 anos, também conhecido como “Pedro Vieira” ou “Pedro Bala”, é apontado como o autor do crime de homicídio que vitimou Nailson Cajé Souza Silva, também conhecido como “Tiririca”. O crime aconteceu no dia 19 de janeiro, por volta das 22h, no Centro do município de Almino Afonso. De acordo com a Polícia Civil, o mandado de prisão preventiva foi cumprido no sistema penitenciário do RN, onde Pedro já se encontra preso, respondendo por um crime de tráfico de drogas. Ele permanecerá à disposição da Justiça.