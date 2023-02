Educação de Serra do Mel realiza capacitação para fortalecer vínculos na gestão escolar

A secretária de educação, professora Milane Azevedo arrematou que todas as capacitações, que já fazem parte da jornada pedagógica de 2023, são importantes e objetivam estimular cada vez mais o trabalho em equipe. “Esse trabalho em grupo, que é o fortalecimento de vínculos, objetiva preparar os alunos para o futuro, onde eles também terão que trabalhar com outras pessoas. As nossas escolas também tem esse olhar e coloca em prática para incentivar os nossos estudantes ao trabalho colaborativo”, disse a secretária.