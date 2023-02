Criminosos atiram contra carro em movimento e matam motorista no Santo Antônio. O crime aconteceu por volta das 9h40 desta quarta-feira (1º), no cruzamento das ruas Prudente de Morais, com Jeremias da Rocha. A vítima foi identificada como David Alisson de Oliveira Aquino, de 26 anos. De acordo com informações da PM, David seguia sentido Vuco-Vuco/Abolições, em um veículo modelo Onix, quando dois suspeitos, que estavam em uma motocicleta, se aproximaram já atirando contra ele. Ao ser alvejado, o motorista perdeu o controle do veículo e colidiu com o poste do sinal de trânsito. Uma ambulância do Samu ainda chegou a ser acionada, mas a vítima já estava em óbito. A PM isola o local e aguarda a chegada do Itep e da Polícia Civil.

Um homem, identificado como David Alisson de Oliveira Aquino, de 26 anos, foi morto a tiros por volta das 9h40 desta quarta-feira (1º), no cruzamento das ruas Prudente de Morais, com Jeremias da Rocha, no bairro Santo Antônio.

De acordo com informações da Polícia Militar, David seguia sentido Vuco-Vuco/Abolições, em um veículo modelo Onix, quando dois suspeitos, que estavam em uma motocicleta, se aproximaram já atirando contra ele.

Ao ser alvejado, o motorista perdeu o controle do veículo e colidiu com o poste do sinal de trânsito que fica entre as duas ruas.

Uma ambulância do Samu ainda chegou a ser acionada, mas, chegando ao local, apenas constatou o óbito.

Até a última atualização desta matéria (11h04) a PM estava realizando o isolamento do local do crime e aguardava a chegada do Itep e da Polícia Civil para iniciar as investigações.