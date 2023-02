Isolda destaca luta pela duplicação da BR 304 na mensagem da governadora Fátima. “Quem vive no Rio Grande do Norte já precisou da BR 304. Todo o povo sabe da importância que é a duplicação desta BR para a economia, turismo e principalmente segurança melhor condição de vida do povo Potiguar. Estaremos ao lado da governadora e junto ao presidente Lula para que o sonho da duplicação da 304 se torne realidade”, disse a parlamentar, após a leitura da mensagem anual, realizada pela governadora Fátima Bezerra, nesta quinta (2), abrindo os trabalhos da Assembleia Legislativa do RN.

Nesta quinta-feira (2), na leitura anual da mensagem do governo, a governadora Fátima Bezerra fez um balanço da gestão que passou e apontou perspectivas de desenvolvimento do Estado nos próximos 4 anos.

Entre as obras estruturais Fátima elencou a duplicação da BR 304 e melhorias das estradas do RN; a conclusão da barragem de Oiticica e transposição do Rio São Francisco no trecho de Apodi.

A deputada estadual Isolda Dantas, da base da governadora, destacou como prioridade a luta pela duplicação da BR 304.





“Quem vive no Rio Grande do Norte já precisou da BR 304. Todo o povo sabe da importância que é a duplicação desta BR para a economia, turismo e principalmente segurança melhor condição de vida do povo Potiguar. Estaremos ao lado da governadora e junto ao presidente Lula para que o sonho da duplicação da 304 se torne realidade”.

A obra de duplicação da BR 304 tá calculada em torno de 3 bilhões de reais. A governadora afirmou que vai persistir junto aos Ministérios e ao presidente Lula pra garantir essa conquista pro povo Potiguar.