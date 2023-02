Polícia registra dois homicídios em Mossoró na noite desta sexta para sábado, 4

Antônio Ramilson da Silva, de 41 anos, estava na calçada de casa quando os atiradores chegaram gritando assalto e o mataram com mais de 50 tiros. Já Gilson Orlando Dantas, de 16 anos, foi baleado na região das Malvinas e morreu no Hospital Regional Tarcísio Maia. Os dois casos serão investigados pela Divisão de Homicídios de Mossoró.

O município de Mossoró registrou na noite desta sexta para sábado, dia 4, mais dois assassinatos, chegando a 17 ocorrências desta natureza só neste ano de 2023, apesar dos esforços da Polícia Militar no patrulhamento ostensivo.

Durante o dia desta sexta-feira, também teve ocorrência de crime contra a vida. A vítima Fernando Antõnio Rosa Pereira, de 45 anos, foi assassinado nas imediações do SENAI, no bairro Santo Antônio.

Durante à noite, os dois casos foram de ataques a tiros, pegando as vítimas de surpresa, praticamente se chances de defesa. Antônio Ramilson da Silva, de 41 anos, estava na calçada de casa quanto os atiradores chegaram gritando assalto.



Ramilson tentou correr para dentro de casa, mas foi alcançado e morto com mais de 50 tiros. Este fator do número de tiros, levou os policiais da Delegacia de Plantão de Mossoró, que estiveram no local, a acreditar que não era assalto.

Já no Dom Jaime Câmara, na região conhecida por Malvinas, o adolescente Gilson Orlando Dantas, de 16 anos, foi baleado durante a madrugada e socorrido para o Hospital Regional Tarcísio Maia, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia esteve no Hospital Regional Tarcísio Maia e recomendou a família a comparecer na Delegacia de Plantão para conversar com a Policia e pegar a guia de Exame para iniciar os procedimentos para liberar o corpo.

Assim como o corpo de Gilson Orlando, Antônio Ramilson também foi levado para exames na sede do ITEP. A equipe, neste caso, esteve junto com o delegado Paulo Torres, do Plantão da Polícia Civil, no local da ocorrência.

Os dois casos serão investigados pelos delegados e agentes da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Mossoró, que também investiga outras centenas de casas de crimes contra a vida ocorridos em Mossoró.