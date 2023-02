Um morto e dois baleados em três ataques a tiros nas últimas 24 horas em Mossoró-RN

No Grande Alto São Manoel, o adolescente Kleyton Kerlon, de 16 anos foi assassinado. No bairro Santo Antônio Gilney dos Santos sofreu dois tiros e está no Hospital Regional Tarcísio Maia, mesmo destino de David Daniel, de 33 anos, baleado no início da manhã deste domingo, 5, na região do Santa Delmira (FOTO). Em todos os casos, os registros foram feitos na Delegacia de Plantão e a Polícia Militar realizou diligências, sem encontrar suspeitos.

Na manhã deste domingo, mais um ataque a tiros em Mossoró-RN. A ocorrência foi registrada na região do Santa Delmira, deixando um homem de 33 aos baleado. Os ataques a tiros começaram na noite de sexta para sábado, com dois mortos, e continuaram na noite de sábado para domingo, 5, com mais um morto e dois baleados nas regiões leste e norte da cidade.

Veja mais

Polícia registra dois homicídios em Mossoró na noite de sexta para sábado, 4

Na noite deste sábado, a vítima do ataque foi o jovem estudante Kleyton Kerlon Macedo Saraiva dos Santos, de 16 anos, baleado perto da porta de casa, no bairro Dom Jaime Câmara (zona leste), por homens que fugiram num carro e não foram identificados pela polícia.



Kerlon foi baleado no pescoço e no rosto. Foi socorrido por seus familiares para a Unidade de Pronto Atendimento do Grande alto São Manoel, mas não resistiu. Apesar de jovem e estudar, Kerlon já trabalhava como auxiliar de mecânico para ajudar nos gastos de casa.

O outro ataque aconteceu na região do Bairro Santo Antônio (Zona norte), deixando como vítima Gilney dos Santos, que foi socorrido inicialmente para a Unidade de Pronto Atendimento do Bairro Santo Antônio e depois para o Hospital Regional Tarcísio Maia.

Segundo relata o site Mossoró Patrulha, Gilney dos Santos foi vítima de uma tentativa de homicídio. Ele sofreu dois disparos no ataque para mata-lo.

O corpo do jovem Kerlon foi levado por uma funerária para exames na sede do Instituto Técnico-científico de Perícia (ITEP), com orientação do delegado de plantão.



Atentado na manhã deste domingo

No ataque na região do Santa Delmira, na manhã deste domingo, teve como vítima David Daniel Fonseca Malmont, de 33 anos. O SAMU identificou marcas de tiros nas pernas e o conduziu para o Hospital Regional Tarcísio Maia. Seus familiares devem registrar o fato na Delegacia de Plantão, no Grande Alto São Manoel. A Polícia Militar, acionada ao local, realizou diligências, mas não conseguiu localizar os suspeitos que efetuaram os disparos em David Daniel.



Assim como o caso de Kerlon, os casos Gilney dos Santos e David Daniel serão investigados pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Mossoró, o qual tem poucos policiais para investigar dezenas de casos de crimes contra a vida ocorridos na região de Mossoró.

Apenas nos primeiros cinco dias de Fevereiro de 2023 foram cinco assassinatos. Desde o início do ano, já são 18 Condutas Violentas Letais e Intencionais (CVLIs).