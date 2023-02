Terremotos de magnitudes 7,8 e 7,5 deixam mais de 1,6 mil pessoas mortas na Turquia e Síria

Os tremores de terra aconteceram entre a madrugada e início da manhã desta segunda (6), com diferença de cerca de 9h entre os dois. Mais de 30 tremores secundários de menor magnitude também já foram registrados, de acordo com a Autoridade de Gerenciamento de Emergências e Desastres da Turquia(AFAD). O terremoto original aconteceu entre o sul da Turquia e o norte da Síria. O segundo teve seu epicentro na região de Elbistan, na província de Kahramanmaras, no sudeste da Turquia.