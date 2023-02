Ufersa abre concurso para professor efetivo; inscrições começam no dia 10 de fevereiro. São oferecidas quatro vagas, sendo três para profissionais da área de Engenharia com lotação no campus de Caraúbas; e uma vaga para o campus de Mossoró na área de Direito. É exigido dos candidatos o título de doutor. Os salários chegam a R$ 10.076,18, quando somados o vencimento básico com a retribuição por titulação e o auxílio alimentação. As inscrições serão realizadas entre os dias 10 de fevereiro e 12 de março, por meio do site da universidade. A taxa de inscrição custa R$ 250 e deve ser paga até o dia 13 de março.

FOTO: REPRODUÇÃO