CASO SEU DIMAS: Advogado diz que cabe processo contra o Estado e a União

SEU Dimas estava pilotando uma moto pela BR 110, com destino a Areia Branca-RN, quando três cavalos invadiram a pista e o impacto foi inevitável. Ele já passou por quatro cirurgias (bacia/femur), no mesmo local e nenhuma deu certo. Ele está passando dificuldades para se manter e comprar medicamentos. Nesta terça, dia 7, o advogado Darwin Sales, após conhecer a história pelo MH, visitou Seu Dimas e disse que cabe uma ação judicial contra a União e contra o Governo do Estado, para garantir um direito básico ao cidadão. "Estão negando direitos básico e submetendo a forte sofrimento a um trabalhador de 57 anos. Vamos agir", diz Darwin Sales.

O advogado Darwin Sales conheceu a história de sofrimento de Seu Dimas, através do Portal Mossoró Hoje, e ficou sensibilizado. Nesta terça-feira, 7, o visitou. Após o diálogo com Dimas, Sales disse ao MH que vai acionar a Justiça Federal contra o DNIT, por deixar na pista da BR 110 cavalos causando acidentes e também o Governo do Estado para conseguir, via judicial, a cirurgia de Seu Dimas.



O advogado explicou que não é justo que o cidadão sofra tanto por algo que deveria ser corriqueiro, nos serviços ofertados pelo SUS. “Você observe, Cezar, que ele passou por 4 cirurgias no quadrilho/fêmur e lamentavelmente as quatro deram errado”, diz.

Confira o que diz o Seu Dimas





Ainda segundo Darwin Sales, diante deste cenário de alto sofrimento, é justo que Seu Dimas tenha outra opção para tratar da enfermidade que lhe impede de trabalhar, de viver. “Vamos juntar os documentos e pleitear na Justiça fazer a cirurgia em outro local, com outro tipo de material, de próteses, para que Seu Dimas não sofra mais do que já sofreu”, assegura.

Sobre o acidente, Darwin Sales disse que cabe ao Governo Federal, através de seus órgãos de fiscalização e manutenção (PRF e DNIT), mantenha os animais fora da pista das BRs e também em perfeito estado de funcionamento. “É para isto que o cidadão paga imposto”, assegura.

No caso em questão, Seu Dimas, que é serralheiro, estava indo, ao clarear do dia 19 de julho de 2021, fazer um trabalho num portão na cidade de Areia Branca, pilotando uma moto pela BR 110. Quando já estava chegando ao destino, 3 cavalos invadiram a pista correndo e o choque foi inevitável. O cavalo morreu e Seu Dimas começou o martírio por saúde.

O próprio Dimas narra como aconteceu o acidente ao MH.





Inicialmente esteve no Hospital Regional Tarcísio Maia, para onde foi transferido. Depois foi levado para o hospital, em Natal, para se submeter a cirurgia de alta complexidade. Da época do acidente aos dias atuais, já foi submetido a quatro cirurgias iguais e nenhuma deu certo, o que fez Seu Dimas repensar se volta ao mesmo local para a quinta cirurgia.

“Existe outros procedimentos jurídicos já estão sendo tomados para garantir a Seu Dimas o direito de receber um auxílio do Governo Federal, assim como um complemento do Segundo DPVAT. Neste caso, já existe uma colega dando os encaminhamentos para que Seu Dimas possa comprar alimentos, medicamentos e custear as despesas de casa” finaliza.