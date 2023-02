Polícia Civil prende irmãos e fecha ‘boca de fumo” no município de Areia Branca. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (7), na Rua Mestre José Matias, o chamado "Beco do Macedo", Ao serem abordados, Paulo Carlos Siqueira de Souza e Pedro Siqueira Batista de Souza reagiram atirando contra os policiais, que revidaram a agressão e acabaram alvejando um deles. O baleado foi socorrido para o HRTM, medicado e liberado para ser ouvido. O outro foi preso e conduzido diretamente para a delegacia. Com eles, a Polícia Civil encontrou 443 gramas de maconha divididas em três tabletes, 37 "trouxinhas" de maconha embaladas para venda, 08 pedras de Crack de tamanhos diversos (que pesaram juntas 113 gramas), e uma porção de cocaína com peso aproximado de 45 gramas.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte; por meio do trabalho da equipe de sua 42ª Delegacia, com sede em Areia Branca e atuação em Porto do Mangue e, com o apoio da equipe da Divisão de Polícia do Oeste - DIVPOE; apreendeu, na tarde desta terça-feira (07), uma relevante quantidade de Maconha, cocaína e Crack, além de materiais usados na preparação para a venda das drogas.

A ação aconteceu na Rua Mestre José Matias, o chamado "Beco do Macedo", local conhecido da crônica policial por concentrar pontos de vendas de drogas.

Paulo Carlos Siqueira de Souza e Pedro Siqueira Batista de Souza, além de um terceiro desconhecido, mantinham em depósito cerca de 443 gramas de maconha divididas em três tabletes, 37 "trouxinhas" de maconha embaladas para venda, 08 pedras de Crack de tamanhos diversos que pesaram juntas 113 gramas, e uma porção de cocaína com peso aproximado de 45 gramas.

Durante a abordagem, um dos três homens reagiram atirando contra as equipes que fizeram um cerco e entraram em confronto com os traficantes. Um deles foi alvejado em uma das pernas.

Após a contenção de Paulo Siqueira, os policiais localizaram em um dos bolsos de suas vestes, 09 "petecas" de cocaína e uma pedra de Crack de 27 gramas.

Com Pedro Siqueira foi apreendida uma pedra de Crack com peso aproximado a 20 gramas. O terceiro desconhecido não foi encontrado, mesmo com a saturação do local da operação.

A boca de fumo dos irmãos Siqueira estava sendo monitorada pela equipe da Polícia civil há um certo tempo e com isso foi possível descobrir sua rotina e seus horários. Além do fato que chamou atenção, a edificação foi toda remodelada para servir de ponto de venda de drogas.

Ela conta apenas com um vão, não possui luz e nem água instalados e não tinham móveis ou eletrodomésticos, apenas uma rede armada, sobras de comida em quentinhas e muita embalagem de comida jogada nos cantos, além de grades na porta e travas.

O traficante baleado foi socorrido para o hospital local, onde foi atendido e liberado e em seguida foram feitos os procedimentos policiais de Auto de Prisão em Flagrante Delito.

Com isso, a dupla foi levada para ser examinada por um médico legista no Instituto de Perícia - ITEP e, após os trabalhos, foram deixados na Cadeia Pública de Mossoró, à disposição da justiça de Areia Branca.