Comandantes apresentam veículos que vão reforçar o policiamento de Mossoró e região. De acordo com o Coronel Walmery Costa, comandante do CPR1 (Comando de Policiamento Regional 1), foram enviadas a Mossoró 7 viaturas, sendo 4 tipo Renault Duster, 3 Volkswagen T-Cross para os comandos das unidades, além de 28 motocicletas, sendo 10 para o 2º Batalhão, que até então não dispunha de policiamento de motocicleta, 10 para o 12º Batalhão e outras 8 para o Batalhão de Trânsito. “Mossoró foi uma das cidades mais beneficiadas com veículos novos, o que vai facilitar para cada policial desenvolver seu trabalho para a popular, com uma melhor qualidade”, disse o Coronel.

O comandante geral da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, Coronel Alarico Azevedo, acompanhado dos comandantes de policiamento regional, Coronel Walmery Costa (CPR1) e Major Emerson (CIPRV1), apresentou, na manhã desta quarta-feira (8), os novos veículos que foram enviados pelo Governo do Estado, para reforçar o policiamento de Mossoró e região.

De acordo com o coronel Costa, foram enviadas a Mossoró 7 viaturas, sendo 4 tipo Renault Duster, 3 Volkswagen T-Cross para os comandos das unidades, além de 28 motocicletas, sendo 10 para o 2º Batalhão, que até então não dispunha de policiamento de motocicleta, 10 para o 12º Batalhão e outras 8 para o Batalhão de Trânsito.

“Mossoró foi uma das cidades mais beneficiadas com veículos novos, o que vai facilitar para cada policial desenvolver seu trabalho para a popular, com uma melhor qualidade”, disse o Coronel.

O major Emerson disse que os veículos se somam aos que já eram usados na cidade e aumentam a capacidade dos policiais de atenderem as ocorrência.

Segundo ele, as oito motocicletas destinadas ao trânsito já estão em pleno funcionamento, inclusive, na suplementação de policiamento durante os finais de semana.

“Já estamos utilizando essas viaturas, principalmente na região da Costa Branca e agora, no carnaval, não vai ser diferente, ela vão ser destinadas a vários municípios do interior, da nossa circunscrição, e vão se somar ao policiamento ordinários dos municípios, para que a gente possa prestar um serviço de melhor qualidade, em virtude da demanda”.

O Major também informou que a guarnição teve um treinamento com o esquadrão Águia, de Natal, para uso das motocicletas. No entanto, muitos dos policiais do Comando de Policiamento Regional Veicular são oriundos da Rocam e já possuíam a prática de ação sobre as duas rodas.

“O próprio serviço, no dia a dia, os policiais já vão automaticamente retomando as habilidade que deixaram de ser afloradas, em virtude da ausência desse tipo de veículo, mas com a chegada delas, o pessoal já está se acostumando e já está operando”. explicou o major.