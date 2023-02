Revitalização de sinalização viária garante segurança ao trânsito do bairro Boa Vista

A Prefeitura de Mossoró segue avançando nas atividades de revitalização da sinalização viária do município. Nesta terça-feira (7), os serviços foram realizados no bairro Boa Vista, com o intuito de garantir ainda mais segurança ao trânsito local.



As faixas de pedestres, que em alguns pontos já estavam com pouca luminosidade, foram completamente revitalizadas na rua Francisco Solon. O equipamento recebeu nova pintura, ficando com melhor visualização para condutores, além de proporcionar uma travessia mais segura aos pedestres que frequentam a rua situada no bairro Boa Vista.



O secretário de Segurança do município, Cledinilson Morais, destacou as atividades desenvolvidas pela Secretaria e falou sobre a importância do trabalho.



“Nossa equipe de Mobilidade Urbana, através do setor de engenharia, vem revitalizando e ampliando diariamente as novas sinalizações, tanto as verticais como as horizontais. E esse trabalho é de fundamental importância para a organização no trânsito, além de trazer mais segurança a todos”, enfatizou.



Os trabalhos seguem o cronograma de serviços realizados pelas equipes da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM), visando melhorias em trechos viários de toda a cidade de Mossoró.