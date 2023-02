MEC antecipa resultado do Enem e publica edital para processo seletivo do Sisu, Prouni e do Fies

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgará os resultados finais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 nesta quinta-feira, 09 de fevereiro.

O Participante poderá conferir seu desempenho por meio da Página do Participante. As notas dos ‘treineiros’ – estudantes que ainda estão cursando o ensino médio e não concluíram o ensino médio até o dia 31 de dezembro de 2022 – serão publicadas 60 dias após a divulgação das notas.

O resultado será divulgado a partir das 10 horas (horário oficial de Brasília), o anúncio foi feito durante a coletiva de imprensa sobre o Censo Escolar.

"Precisamos garantir que crianças e jovens frequentem as escolas. É um desafio. E são os dados que vão nos permitir construir as estratégias para estados e municípios. Para nós o regime de colaboração é essencial para o sucesso dos projetos que estamos traçando para a educação. E aproveito pra anunciar em primeira mão para os estudantes de todo o Brasil: vamos antecipar os resultados do Enem 2022 para amanhã, 9 de fevereiro", disse o Ministro da Educação.

O Enem 2022 foi aplicado pelo Inep nos dias 13 e 20 de novembro. A reaplicação do exame ocorreu nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023 e foi direcionada ao participante que teve problemas logísticos no dia da aplicação do exame regular, doenças contagiosas e também para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade, conhecida como ‘Enem PPL‘.

Com a antecipação das notas, o Ministério da Educação (MEC) e a Secretaria de Educação Superior (Sesu) publicaram os editais que regem a realização do processo seletivo do Sistema de Seleção Unificado (Sisu), Programa Universidade Para Todos (ProUni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o primeiro semestre de 2023 na seção 3 do Diário Oficial da União.

Sisu – ingresso exclusivo pelo Enem 2022:



Inscrições: 16 a 24 de fevereiro

Resultado: 28 de fevereiro

Matrículas: 02 a 08 de março

Manifestação da Lista de Espera: 28 de fevereiro a 08 de março

Convocação: não há menção no edital do processo seletivo. Acesse o edital oficial do Sisu



ProUni – ingresso exclusivo pelo Enem 2021 e 2022:



Inscrições: 28 de fevereiro a 03 de março

Primeira Chamada: 07 de março

Comprovação da 1ª chamada: 07 a 16 de março

Segunda Chamada: 21 de março

Comprovação da 2ª chamada: 21 a 30 de março

Participar da Lista de Espera: 05 a 06 de abril

Resultado da Lista de Espera: 10 de abril

Comprovação da Lista de Espera: 10 a 19 de abril

Acesse o edital oficial e retificação do edital do ProUni.



Fies – ingresso exclusivo pelo Enem a partir de 2010:



Inscrições: 07 a 10 de março

Resultado da Chamada Única: 14 de março

Complementação da Inscrição do Fies: 15 a 17 de março

Resultado da Lista de Espera: 21 de março a 18 de maio

Acesse o edital oficial do Fies



Fies – postergados:



Documentação: 07 a 09 de fevereiro