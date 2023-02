Após reclamação de moradores, Neoenergia Cosern anuncia reforços na rede elétrica do Sumaré. Moradores da região denunciaram à reportagem do MOSSORÓ HOJE, nesta quarta-feira (8), uma constante instabilidade na rede elétrica, com a energia sempre oscilando, prejudicando o funcionamento de aparelhos eletrônicos nas residências. Nesta quinta (9), a companhia elétrica enviou nota ao portal, lamentando os transtornos e informando que deu início à construção de uma nova rede de média tensão, com 700 metros de extensão, que entrará em operação nos próximos dias, atuando como uma segunda alternativa de fornecimento de energia elétrica para o bairro. A previsão inicial de conclusão da nova rede é dia 17.

Por meio de nota, enviado ao Portal MOSSORÓ HOJE nesta quinta (9), a Neoenergia Cosern lamentou os transtornos causados pelas interrupções no fornecimento de energia elétrica no bairro Sumaré, em Mossoró, e anunciou reforços na rede elétrica do local.

A medida acontece após denúncia feita por moradores ao portal, nesta quarta-feira (8), sobre uma constante instabilidade na rede elétrica da região, com a energia sempre oscilando, prejudicando o funcionamento de aparelhos eletrônicos nas residências.

Segundo a companhia elétrica, nesta quinta-feira (9) foi dado início à construção de uma nova rede de média tensão, com 700 metros de extensão, que entrará em operação nos próximos dias, atuando como uma segunda alternativa de fornecimento de energia elétrica para o bairro. A previsão inicial de conclusão da nova rede é dia 17.



Outro reforço relevante na rede elétrica do Alto do Sumaré será a instalação, nos dias 17 e 21, de dois equipamentos telecomandados que vão otimizar o banco regulador de tensão existente no local, prevenindo futuras ocorrências.

“Mais uma vez, a Neoenergia Cosern lamenta os transtornos e se coloca à disposição”, disse a distribuidora em nota.