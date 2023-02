Tabela atualizada do salário educação é oficializada no Diário Oficial da União pelo MEC. A tabela contém os cálculos que servirão de parâmetro para a distribuição dos recursos das cotas estadual e municipal do salário educação, recurso distribuído pelo governo federal às unidades federativas e municípios, para financiamento de ações, programas e projetos educacionais. A portaria, divulgada nesta quinta (9), detalha a quantidade de alunos matriculados no ensino público, bem como os coeficientes de distribuição e a estimativa anual de repasse do salário educação para 2023. De acordo com a tabela, há 610.940 alunos matriculados em todo o Rio Grande do Norte, sendo 208.844 na rede estadual e 402.096 na rede municipal.

FOTO: REPRODUÇÃO