Anatel informa que vai reforçar fiscalização e bloquear sinais das chamadas “TV Box”

O dispositivo, com um sistema operacional instalado, serve basicamente para converter uma TV comum em Smart TV. No entanto, também permite a captação de sinais de TVs por assinatura, de forma clandestina, permitindo que o usuário tenha acesso aos conteúdos, sem desembolsar nada a mais por isso. Segundo a Anatel, a prática representa riscos aos usuários e às redes de telecomunicações. Estudos de engenharia reversa da Agência constataram a presença de um software malicioso capaz de permitir que criminosos assumam o controle do TV box para a captura de dados e informações dos usuários, como registros financeiros ou arquivos e fotos que estejam armazenados em dispositivos que compartilhem a mesma rede.