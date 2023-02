PMM investe na modernização de semáforos para aprimorar a segurança e fluidez no trânsito. Estão sendo realizados os serviços de reorganização do quadro semafórico, a troca de cabeamento, a adequação da parte estrutural dos semáforos, como a coluna e a caixa semafórica, a substituição de iluminação convencional para a lâmpada de LED, além da troca de controlador e outros. Os serviços vão oferecer diversas melhorias aos usuários, por exemplo, uma maior capacidade de visualização do semáforo, economia de energia e duração da iluminação que agora conta com tecnologia superior em relação às convencionais que, inclusive, é fator considerável para a redução de falhas na sinalização e evitar congestionamentos.

A Prefeitura Municipal de Mossoró está investindo na modernização e revitalização do sistema semafórico do município. O intuito do serviço é o aprimoramento da segurança e a melhor fluidez no trânsito da cidade.

Em relação às melhorias, houve a reorganização do quadro semafórico, a troca de cabeamento, a adequação da parte estrutural dos semáforos, como a coluna e a caixa semafórica, a substituição de iluminação convencional para a lâmpada de LED, além da troca de controlador e outros.

Esses serviços vão oferecer diversas melhorias aos usuários. Como, por exemplo, uma maior capacidade de visualização do semáforo, economia de energia e duração da iluminação que agora conta com tecnologia superior em relação às convencionais que, inclusive, é fator considerável para a redução de falhas na sinalização e evitar congestionamentos.

Os trechos da Av. Alberto Maranhão com Av. Jerônimo Dix-neuf Rosado, no Centro, e rua Dom Helder Câmara com a rua Padre Freire, no bairro Belo Horizonte, foram os primeiros a passarem por esse processo de modernização semafórica. Outros trechos da cidade também serão contemplados.

De acordo com o diretor executivo da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM), Luís Correia, a modernização dos serviços anda de mãos dadas também com a prevenção.

“Em relação ao semáforo, é de extrema importância a gente se anteceder há alguns fatos, que inclusive aconteciam com frequência em anos anteriores como, por exemplo, aquelas situações de queda constante do sistema em que os semáforos ficavam inoperantes. A prevenção é importante em relação a reorganização do quadro do semáforo, como a questão do cabeamento, se o fio está partido ou velho, que inclusive a gente fez essa troca, a reorganização da parte estrutural de alguns semáforos, como a coluna, como a própria caixa semafórica, entre outros pontos. Trabalhamos também com a modernização, como a troca da luz convencional pela lâmpada de LED e troca de controlador. Portanto, estamos trabalhando nessas duas frentes, a prevenção e a modernização semafórica”, ressaltou.

Em paralelo à implantação dos serviços, a Prefeitura de Mossoró, através da Sesdem, realizará também estudos de engenharia de tráfego onde observará o volume de veículos que circulam nesses trechos viários, assim como análise do fluxo de pedestres que circulam nas localidades.

O objetivo do estudo é alimentar o sistema que vai dimensionar os tempos semafóricos para pedestres e veículos, possibilitando um planejamento maior do sincronismo semafórico da cidade.