Anvisa proíbe a venda de pomadas para trançar cabelo; razões incluem risco de cegueira temporária

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta sexta-feira (10) a venda no Brasil de todas as pomadas para trançar, modelar ou fixar cabelos.



A medida abrange todas as pomadas que estiverem no comércio brasileiro, independentemente de sua origem. Ou seja, vale tanto para as fabricadas no Brasil quanto para as importadas.



Segundo a Anvisa, a decisão é preventiva e temporária e foi adotada em razão do aumento do número de casos de "efeitos indesejáveis graves associados ao uso desse tipo de produto" e ainda em investigação.

Segundo a agência, no momento, são realizados testes, provas e análises para apurar o caso. Enquanto a medida estiver em vigor, nenhum lote pode ser comercializado e não deve ser usado por consumidores e profissionais de beleza

Entre os eventos relatados pelos usuários estão: cegueira temporária (perda temporária da visão).

Segundo as informações passadas para a Anvisa, os eventos ocorreram, principalmente, com pessoas que tomaram banhos de mar, piscina, ou mesmo de chuva após terem feito uso dos produtos.



Antes de proibir a venda de todas as marcas, a Anvisa já tinha vetado a comercialização dos produtos de mais de 20 fabricantes. No entanto, com o aumento dos casos de intoxicação, a agência resolveu, por precaução, estender a medida a todos os lotes de pomadas para trançar, modelar ou fixar cabelos.

Com informações do G1.