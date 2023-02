Sindserpum decreta greve e prefeito assegura que professores estão em sala de aula

Os professores puxados pelos diretores do Sindserpum e a vereadora Marleide Cunha, caminharam pelas ruas do Centro da Cidade falando num carro de som até a frente da Prefeitura. Em resposta, o prefeito Allyson Bezerra disse que nunca se tratou tão bem a educação quanto agora e que, ao invés de agressões, pararem as aulas, deveriam debater o assunto. "Estamos abertos ao diálogo", garante o prefeito Allyson Bezerra. Na mesma entrevsita, o prefeito disse que a oposição age de duas formas: mentindo e induzindo ao erro. Ainda segundo o gestor, nunca se investiu tanto em educação quanto agora e que os diretores do Sindserpum não está reconhecendo isto, mas a maioria dos professores sim

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (SINDISERPUM) aprovou greve por tempo indeterminado, cobrando da Prefeitura Municipal o pagamento do piso nacional da categoria, nesta segunda-feira, 13. Fizeram passeada pelas ruas do Centro de Mossoró.

A Secretaria Municipal de Educação, em nota, informa que aumentou 33,67% no salário dos servidores em 2022 e que está investindo alto para climatizar, colocar mobília nova e também eletrodomésticos novos em todas as 95 escolas do município.

Após aprovado o indicativo de greve, Eliete Vieira, presidente do Sinserpum, e a vereadora Marlei Cunha, do PT, junto com o grupo de professores, seguiram a pé, fazendo protesto através de um carro som até a Prefeitura Municipal. "Não aguentamos mais a falta de estrutura", diz Eliete Vieira.





Em entrevista à Rádio Difusora de Mossoró, o prefeito Allyson Bezerra disse que a educação em Mossoró nunca foi tão bem tratada quanto está sendo agora em sua gestão. Na época que ele estudava, afirmou que se quer tinha fardamento e quase sempre faltava merenda.

“A oposição age de duas formas: primeiro mentindo e depois induzindo ao erro”, diz o prefeito Allyson Bezerra, observando que em breve toda as salas de aula vão ter aparelhos de ar condicionado, o que representa mais conforto para o aluno e para o professor.





O prefeito Allyson Bezerra diz que os investimentos que estão sendo feitos estão sendo vistos e reconhecidos pelos professores. Observou que as aulas estão acontecendo. “Os professores estão reconhecendo que antes se não havia estrutura mínima para funcionar e agora tem”.





Segue Nota OFICIAL DA PREFEITURA

NOTA OFICIAL

A Prefeitura de Mossoró respeita a decisão do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (Sindiserpum), mas lamenta a forma que o Sindicato não reconhece os inegáveis avanços conquistados para a educação de Mossoró ao longo dos últimos dois anos.

Como principal avanço, citamos: o maior investimento na educação municipal, totalizando R$ 147 milhões de recursos próprios em 2022; Reajuste salarial para os professores de 33,67%, concedido ano passado e ainda em fase de pagamento; e melhores condições de trabalho nas escolas e creches do município através de entrega de novos equipamentos, climatização das 95 unidades de ensino em andamento e reforma e revitalização dos prédios. Todas essas ações e investimentos estão contemplados no Programa Mossoró Cidade Educação.

Em respeito e trabalho pelo servidor público, destacamos as mais de mil progressões concedidas pela Prefeitura, que estavam vencidas há mais de 4 anos; pagamento do terço de férias de 2023, efetuado em janeiro deste ano, bem como retomada da liberação para capacitação dos servidores.

Reforçamos que mantemos o diálogo com todos os servidores públicos. Reiteramos que o diálogo deve ser feito e pra isso colocamos a Secretaria de Educação, Administração, Finanças, Orçamento e Planejamento e Controladoria, à inteira disposição do Sindicato para o diálogo objetivo de todas as pautas.

Mossoró-RN, 13 de fevereiro de 2023

Secretaria Municipal de Comunicação

Prefeitura Municipal de Mossoró