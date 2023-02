Isolda comemora a celeridade da aprovação do plano de cargos e carreira da UERN. “Ao receber a demanda da reitora Cicília Maia, prontamente assumimos o compromisso com a celeridade e incluímos na pauta do colegiado de líderes da Assembleia que, após diálogo com os deputados, o projeto foi acolhido e liberado sem passar pela CCJ. Assim avançando para votação no plenário e aprovado com sucesso”, comemorou a deputada. A medida é uma importante conquista para os servidores da UERN, que há anos vinham reivindicando a atualização do plano, que não era revisado desde 2008. Com a aprovação da implementação do PCCR os funcionários da universidade terão a oportunidade de ter suas carreiras valorizadas, com a definição de regras nítidas de progressão e promoção.

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte aprovou nesta quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023, o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).

A medida é uma importante conquista para os servidores da instituição, que há anos vinham reivindicando a atualização do plano, que não era revisado desde 2008. Com a aprovação da implementação do PCCR os funcionários da UERN terão a oportunidade de ter suas carreiras valorizadas, com a definição de regras nítidas de progressão e promoção.



“Ao receber a demanda da reitora Cicília Maia, prontamente assumimos o compromisso com a celeridade e incluímos na pauta do colegiado de líderes da Assembleia que, após diálogo com os deputados, o projeto foi acolhido e liberado sem passar pela CCJ. Assim avançando para votação no plenário e aprovado com sucesso”, informou Isolda Dantas.

O novo plano também estabelece uma tabela salarial mais justa e equilibrada, o que deve contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos servidores e para a atração de novos talentos para a universidade.

Com a implementação do novo plano, a UERN reforça seu compromisso com a valorização dos servidores e com a excelência no ensino, na pesquisa e na extensão.