Em sua última indicação, Jean destinou recursos para 4 policlínicas no RN

O mandato do senador Jean (2019-2023) destinou R$ 1.768.492,00 para instalação da policlínica em Caicó, primeira unidade a ser entregue pelo governo estadual em parceria com o município seridoense. Os recursos destinados pelo parlamentar garantiu a aquisição de equipamentos e materiais hospitalares.



“Agora o povo de Caicó e região terão acesso a consultas e exames especializados só disponíveis antes em locais como a capital. Era preciso viajar para realizá-los. É um trabalho importante do nosso mandato, que sempre deu muita atenção à população do Seridó”, declarou Jean.



Entre os anos de 2019 e 2023, o mandato do petista destinou mais de R$ 5,5 milhões para implantação de policlínicas no Rio Grande do Norte.



Além da unidade em Caicó, Jean Paul Prates destinou recursos para policlínicas em Currais Novos (R$ 1.376.852,00), Pau dos Ferros (1.085.047,00) e Assu (R$ 1.280.412,00).



“O investimento nas policlínicas é uma ação importante para reforçar a saúde pública nas mais diversas regiões do Estado”, completou Prates