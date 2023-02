Inscrições na primeira edição do SiSU 2023 já estão abertas; confira as vagas disponíveis. As inscrições podem ser realizadas de hoje (16) até o dia 24 de fevereiro, por meio do site do programa. São mais de 226 mil vagas disponibilizadas em 128 instituições públicas de ensino superior participantes, sendo 63 universidades federais. Ao todo, são 6.402 cursos de graduação. No site do Sisu, é possível visualizar as vagas ofertadas por modalidade de concorrência, cursos, turnos, instituições e localização. O resultado desta edição será divulgado no dia 28 deste mês.

O Ministério da Educação abriu a meia noite desta quinta-feira (16), as inscrições para concorrer a uma vaga em instituição pública de ensino superior, por meio da primeira edição de 2023 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Todas as informações do processo seletivo estão disponíveis em edital publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Com o fim das inscrições, em 24 de fevereiro, os candidatos terão a oportunidade de conferir o resultado da chamada regular no dia 28 deste mês. De 2 a 8 de março, ocorrerá a fase de matrícula.



Para participar da lista de espera, o estudante que não tiver sido contemplado na chamada regular poderá manifestar interesse entre os dias 28 de fevereiro a 8 de março. A convocação dos candidatos da última etapa, por parte das universidades, está prevista para ocorrer a partir de 13 de março.

A antecipação da publicação dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022, que ocorreu na última semana, possibilitou aos estudantes a oportunidade de se prepararem com mais antecedência para concorrer aos processos seletivos que dependem das notas da prova. Como o caso do Sisu, em que o interessado precisa ter participado – sem ser na condição de treineiro – do Enem e tirado nota acima de zero na prova de redação.