Parceria entre Senai e RN vai capacitar mulheres para trabalhar com energias renováveis

Parceria entre Senai e Estado vai capacitar mulheres do RN para trabalhar com energias renováveis. A primeira turma do curso de especialização técnica para mulheres, com foco em manutenção e operação de parques eólicos, foi iniciada nesta quarta-feira (15). O curso é realizado no Centro de Tecnologias do Gás e Energias Renováveis – CTGAS-ER do Senai em Natal. Foram selecionadas 76 mulheres, com idades entre 19 e 57 anos, de 18 municípios, que atenderam ao pré-requisito de formação em eletrotécnica, mecânica e segurança do trabalho para receber a formação complementar gratuitamente.

Por solicitação do Governo do Rio Grande do Norte, a empresa de energias renováveis AES Brasil e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) iniciaram nesta quarta-feira (15), curso de especialização técnica para mulheres com foco em manutenção e operação de parques eólicos.

O curso é realizado no Centro de Tecnologias do Gás e Energias Renováveis – CTGAS-ER do Senai em Natal. Foram selecionadas 76 mulheres que atenderam ao pré-requisito de formação em eletrotécnica, mecânica e segurança do trabalho para receber a formação complementar gratuitamente.

A governadora Fátima Bezerra foi representada na aula inaugural pela secretária de Estado das Mulheres, da Juventude, da Igualdade e dos Direitos Humanos (Semjidh), Olga Aguiar.

"Nós, que fazemos o Governo do Estado, vemos com muita alegria o interesse e a disposição das mulheres em se qualificar para operar parques eólicos. A governadora escolheu várias mulheres para sua equipe de auxiliares e isso representa valorização e reconhecimento às mulheres em nosso Estado", afirmou Olga Aguiar.

A titular da Semjidh acrescentou que é importante ter mulheres qualificadas com formação técnica para o setor das energias renováveis, um mercado em expansão. "Isto representa a promoção da igualdade de gênero, inclusão e cidadania que são orientações da Governadora aos seus auxiliares", reforçou Olga Aguiar.

As alunas têm entre 19 e 57 anos de idade e são oriundas de 18 municípios do Rio Grande do Norte: Natal, Parnamirim, Mossoró, São Gonçalo do Amarante, Lajes, Macaíba, Angicos, Assu, Caicó, Canguaretama, Ceará Mirim, Cerro Corá, Estremoz, Jandaíra, João Câmara, Nísia Floresta, Patu e Serra do Mel.

Presidente da AES Brasil, Clarissa Sadock disse que a empresa decidiu investir na formação de mulheres para operar seus parques eólicos em construção no RN. "Tivemos mais de 600 inscrições e selecionamos 76. Não tenho dúvidas de que o curso será um sucesso. Vamos crescer e gerar mais oportunidades no Rio Grande do Norte", declarou.

Para o coordenador de energias renováveis da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), Hugo Fonseca, "a iniciativa do Governo do RN em fomentar a formação de mulheres para o setor das energias renováveis atende a demanda existente e contribui para maior inserção feminina no mercado de trabalho."

A aluna Thaísa Matos falou em nome das colegas e disse que o curso abre oportunidades e é um sonho de conquistar trabalho para muitas mulheres. "As mulheres muitas vezes enfrentam dupla e tripla jornada, mas têm sonhos. Tenho certeza que, com muito esforço e dedicação, vamos alcançar nossos objetivos e vencer".

O curso tem carga horária de 460 horas – o equivalente a aproximadamente seis meses – com aulas online (ao vivo) e encontro presencial, que será no CTGAS-ER, em Natal, principal referência do Senai no Brasil em formação profissional para a indústria de energias renováveis.

O Programa de Capacitação tem foco nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Está inserido no Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) no Brasil, que tem as duas instituições como signatárias.

O SETOR

Atualmente, os postos de trabalho no setor de energias renováveis são majoritariamente ocupados por homens. Segundo a Agência Internacional para as Energias Renováveis (Irena), as mulheres ocupam 32% dos empregos do setor, que tem previsão de gerar até 42 milhões de novos postos de trabalho em escala global até 2050.

No mundo, as mulheres representam 21% da força de trabalho da energia eólica, 32% das renováveis em geral e 22% nas indústrias tradicionais de energia, como petróleo e gás, segundo a Irena.

No Brasil, estudo divulgado em 2021 pela GIZ – empresa do governo alemão que executa projetos de cooperação técnica focados no desenvolvimento sustentável - mostra que as mulheres somam 20% da força de trabalho empregada em parques eólicos.

A formação técnica é a porta de entrada profissional para o setor. No Brasil apenas 7% das pessoas egressas dos cursos profissionalizantes da área de energias renováveis realizados pelo Senai e pelos Institutos Federais de Educação Tecnológica são mulheres. No Rio Grande do Norte, hoje, as mulheres representam 14% das matrículas no CTGAS-ER do Senai.

A aula inaugural contou com a presença de Clarissa Sadock, CEO da AES Brasil; Maria da Conceição Tavares, vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do RN (FIERN) e presidente do Sindicato das Indústrias de Material e Laminados Plásticos do Estado do Rio Grande do Norte (Sindiplast-RN); Rodrigo Mello, diretor do Senai-RN; alunas que participam do curso, representantes da Associação Brasileira de Energia Eólica e Novas Tecnologias (ABEEólica) e do Governo do Estado.