Blitz educativa visa orientar condutores para prevenção de acidentes durante o carnaval

A Prefeitura de Mossoró realizará blitz educativa com orientações aos condutores de veículos para a segurança no trânsito, neste período de Carnaval. A ação será nesta sexta-feira (17), a partir das 8h, nas imediações do 2º Comando Rodoviário Estadual.

A equipe do PVT busca com a blitz sensibilizar os condutores de veículos para um trânsito seguro, destacando a importância do uso do cinto de segurança, por exemplo. Além disso, conscientiza para a revisão do veículo antes da viagem, respeito aos limites de velocidade, bem como não falar ao telefone enquanto dirige e nem conduzir os veículos após ingerir bebidas alcoólicas.

“As abordagens educativas no trânsito, são potentes para sensibilizar os condutores, por isso a importância. Uma simples parada na via e uma orientação rápida surtem efeitos naqueles que vão seguir o trânsito. Esse ano o tema que será trabalhado pelo Sistema Nacional de Trânsito (SENATRANS) será: ‘No trânsito, escolha a vida!’ E o PVT, já decidiu, junto aos parceiros que compõem o programa, já agora no carnaval, levar essa mensagem de que podemos com segurança, ao pegar o trânsito, escolher a vida. E, escolher a vida é obedecer a regras básicas de trânsito”, explicou Ana Leine Carlos.

A ação conta com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF); 2ª Companhia Independente de Policiamento Rodoviário Estadual (CIPRv); Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM); Samuzinho; Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e SVL proteção e rastreamento Veicular.

PROGRAMA VIDA NO TR NSITO (PVT) – Programa que funciona dentro da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), e faz parte do setor de Vigilância Epidemiológica. Constituído por decreto municipal, desde 2019. Possui um trabalho intersetorial com diversas instituições ligadas ao trânsito. Os representantes das instituições participam de reuniões e atividades programadas com o objetivando de planejar estratégias para uma cultura de paz para o trânsito.