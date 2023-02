"Acabou o ‘liberou geral’ de armas”, diz Flávio Dino ao apresentar dados sobre recadastramento

O ministro apresentou, nesta quinta-feira (16), o número de armas que já foram recadastradas desde que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou um decreto determinando uma nova postura em relação ao tema no país. Ao todo, 66.488 armas de uso permitido e outras 2.474 armas de uso restrito passaram a constar em novo registro nacional, sob controle da Polícia Federal. De acordo com Dino, o decreto, que já foi julgado constitucionalmente válido pelo Supremo Tribunal Federal, tem o objetivo de estabelecer um "controle responsável" para a posse de armamentos no Brasil. "O Brasil não é faroeste de filme", disse o ministro.