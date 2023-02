União apresenta proposta de reajuste de 7,9% nos salários dos servidores e de 43,6% no auxílio-alimentação. O aumento, linear para cada categoria, foi apresentado nesta quinta-feira (16), durante a primeira reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente (MNPN). A reunião foi no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, em Brasília. Desde 2016 não havia reuniões dessa mesa de negociações entre governo e servidores. A MNPN foi criada em 2003. Segundo o ministério, sua retomada demonstra o “compromisso do novo governo com os servidores públicos federais”.

FOTO: EDU ANDRADE/ASCOM/MGI