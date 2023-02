Governo distribuiu 86 ônibus no RN, sendo que 40 comprados com emendas de jean Paul Prates

O então senador Jean Paul Prates, hoje presidente da Petrobras, destinou as emendas no período de 2019 a 2022. Somando com recursos destinados por outros parlamentares e dos cofres do Estado, ao todo foram investidos R$ 29,4 milhões. “Enquanto Senador, honrei o compromisso que assumi com a educação potiguar em muitas ações do nosso mandato. Uma deles foi exatamente a renovação e entrega de novas frotas de transporte de qualidade, com acessibilidade e conforto, garantindo equipamentos novos aos estudantes que precisam de deslocamento no interior para estudar”, declara Jean Paul Terra Prates.

Fruto de emendas destinadas durante o mandato do então Senador Jean Paul Prates (2019/2023), a Secretaria de Educação, Esporte e Cultura (SEEC) realizou nesta sexta-feira (17) a entrega adicional de mais 13 ônibus escolares para 13 municípios potiguares, sendo parte da destinação de mais de R$ 8,5 milhões em recursos, totalizando 40 ônibus entregues pelo mandato exercido no período de 2019 a 2022.

Atualmente, Jean Paul Terra Prates preside a Petrobras. Em Natal, o presidente da Petrobras se reuniu também com o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, na Companhia das Docas do Rio Grande do Norte, tratando sobre a ampliação do porto de Natal.





Os ônibus do Caminho da Escola

Os ônibus foram direcionados para atender a necessidade de transporte escolar para os municípios do interior devido ao enceramento do programa Caminho da Escola por parte da gestão anterior do Governo Federal.

Ao todo, em seu mandato, Jean destinou mais de R$ 175 milhões em recursos para o Rio Grande do Norte, sendo a Educação uma das áreas mais beneficiadas pelo trabalho do então Senador, com a reforma, estruturação, compra de equipamentos, instalação de laboratórios para projetos voltados à energia solar, a aquisição de ônibus escolares, assistência estudantil e articulações junto ao Governo do Estado e diversos órgãos e entidades para promover ações.

Municípios beneficiados com a entrega dos 13 ônibus:

Afonso Bezerra

Caraúbas

Janduís

Japi

José da Penha

Lagoa D'anta

Ouro Branco

Passagem

Pedra Preta

Rodolfo Fernandes

São João do Sabugi

Upanema

Sítio Novo

Os 86 novos ônibus do Caminho da Escola no Rio Grande do Norte.





Os 21 ônibus escolares entregues nesta sexta-feira se somam aos outros 56 veículos já entregues em novembro de em 2022. Outros 9 veículos restantes estão em fase de emplacamento.

Os 86 veículos representam um investimento de R$ 29,4 milhões e beneficiarão, diariamente, mais de 57 mil estudantes. Somente a entrega dos 21 ônibus escolares de hoje representam R$ 7,1 milhões de reais dos investimentos. Da totalidade de veículos, 46 ônibus foram adquiridos com recursos do Tesouro Estadual, totalizando R$ 16 milhões, dentro do planejamento estabelecido pelo Programa Nova Escola Potiguar (PNEP). Os outros 40 são oriundos de emendas parlamentares, correspondente a R$ 13,1 milhões, fruto da interlocução com a bancada federal, mais especificamente do então senador Jean Paul Prates, da senadora Zenaide Maia, e do então deputado federal Rafael Mota.

Também participaram o presidente da Petrobrás, Jean Paul Prates; o deputado federal Fernando Mineiro; os deputados estaduais Francisco do PT e Kerginaldo Jácome. Estiveram presentes Magnólia Morais, coordenadora dos órgãos regionais de educação; Rafael Freitas, representante da UBES; diretores das Direcs: Joas Andrade (1ª Direc/Natal), Marcelo Junior (3ª Direc/Nova Cruz), Marileide Matias (8ª Direc/Angicos).

A solenidade contou com os prefeitos: Simone Fernandes, de Japi; Maria Helena, de Olho D´água dos Borges; José Morais, de Rodolfo Fernandes; Maria Tarcia, de Taboleiro Grande; Samuel Souto, de Ouro Branco; Renan Mendonça, de Upanema; Antônio Silva (Juninho Alves), de Caraúbas; Paulo Henrique, de Pedra Preta; João Paulo, de Lagoa D´anta; Neto de Zoraide, de Afonso Bezerra; e os vice-prefeitos e vice-prefeitas Marcos Antônio, de Baraúna; João Brito, de José da Penha; Gesenilda Maria (Nira), de Sítio Novo; Izidoro Filho, de Extremoz; Elvisney Soares, de Janduís. Também participaram os vereadores Ana Paula (Natal), Jordão (Extremoz), Daniel Fautino (Caiçara do Rio do Vento), Cida Julião (São João do Sabugi), Ednailson (Brejinho), Iranilson Medeiros (Currais Novos).