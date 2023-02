Lula pela união dos governos Federal, Estadual e Municipal em apoio as vítimas da chuvas em SP

A Petrobras, que é a principal estatal do Governo Federal, através de seu presidente Jean Paul Terra Prates, disponibilizou a estrutura da Transpetro, sua subsidiária, em apoio as vítimas das fortes chuvas neste final de semana. Em São Paulo, Lula conversou com o governador Tarcísio de Freitas e com o prefeito de São Sebastiao, Felipe Augusto, a respeito do trabalho para recuperar os estragos causados pelas chuvas e apoiar as vítimas.