Presidente dos Estados Unidos surpreende o mundo ao visitar Kiev

O presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden, surpreendeu o mundo nesta segunda-feira, 20, ao visitar o presidente Volodimyr Zelenskiy, presidente da Ucrania, em Kiev.

A visita aconteceu há poucos dias de completar um ano do início da guerra da Ucrância com Russia. Antes, a Casa Branca havia informado que Biden iria a Polônia.

Em Kiev, ao lado de Zelenskiy, Bidem caminhou na Praça de Santa Sofia, que é onde fica o memorial das vítimas que morreram em função da guerra com a Russia.

Biden colocou flores no memorial e avisou que ficar do lado ucraniano o tempo que for necessário e anunciou outro pacote de sanções a Russia e mais ajuda a Ucrania.

No pacote de ajuda a Ucrania, Biden falou que vai entregar equipamentos essenciais e munições de artilharia pesada, sistema antiblindagem e radares de vigilância aérea.

As armas, munições e a presença de Biden em Kiev é a força que Volodymir Zelenskiy precisava para continuar com as defesas ativas contra as forças Russas.

Por diversas vezes, após o início da guerra, o presidente Russo, Wladimir Putin, ameaçou o mundo no caso de haver oferta de apoio a Ucrania na guerra contra seu exército.

A visita surpresa de Biden a Kiev, com anuncio de apoio ao Exército da Ucrania, é um desafio ao presidente Putin, que havia ameaçado usar armas nucleares na guerra.