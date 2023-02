MEC atualiza parcial da nota de corte do Sisu no quinto dia de inscrições; confira. A equipe de jornalismo do Portal Nacional da Educação elaboraram infográficos interativos com as notas de corte voltada para todas as modalidades de concorrência do Sisu. É possível fazer a consulta por instituição e campus. O resultado da Chamada Regular será divulgado no dia 28.

O Ministério da Educação (MEC) atualizou a quinta parcial da nota de corte da primeira edição do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2023.

A equipe de jornalismo do Portal Nacional da Educação elaboraram infográficos interativos com as notas de corte voltada para todas as modalidades de concorrência do Sisu. É possível fazer a consulta por instituição e campus.

A ordenação dos cursos é decrescente, ou seja, as maiores notas de corte estão no topo da lista. Posicionando o cursor nas notas do curso é possível visualizar informações relacionadas ao número de vagas, nome do campus, turno do curso e a localização da oferta da vaga.

O resultado da Chamada Regular será divulgado no dia 28.

Acesse os infográficos com as notas de corte do 5º dia de inscrições AQUI.

Os cursos com nota de corte igual a 1 representam opções em que o número de candidatos é inferior ao número de vagas, ou seja, não há nota de corte.