SP: número de mortos em cidades atingidas por temporal chega a 48; cerca de 40 pessoas estão desaparecidas. São 47 vítimas em São Sebastião e uma em Ubatuba. As equipes de resgate entraram nesta quarta-feira (22) no quarto dia de buscas. Até o momento, 26 vítimas foram resgatadas com vida na região. São Sebastião registrou mais de 600 mm de chuva em 24 horas no último final de semana. A previsão da Defesa Civil é que chova 200 mm nas próximas 72 horas na região.

O número de mortos após as fortes chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo subiu para 48 nesta quarta-feira (22), segundo a Defesa Civil. São 47 vítimas em São Sebastião e uma em Ubatuba. As equipes de resgate seguem as buscas por cerca de 40 pessoas que estão desaparecidas.

Até o momento, 26 vítimas foram resgatadas com vida na região. São Sebastião registrou mais de 600 mm de chuva em 24 horas no último final de semana. A previsão da Defesa Civil é que chova 200 mm nas próximas 72 horas na região.

Alagamentos e deslizamentos de morros deixaram estradas e rodovias destruídas ou bloqueadas e moradores e turistas – que foram passar o feriado prolongado de carnaval na praia – ilhados.

A Prefeitura de São Sebastião informou que 1.730 pessoas estão desalojadas e 1.686 estão abrigadas em escolas, creches, igrejas e no Instituto Verdescola.

A Marinha informou que o Navio Aeródromo Multipropósito Atlântico aportará em São Sebastião na quinta-feira (23). Segundo a Marinha, o Capitania da Estrada chegará com seis helicópteros, três Embarcações de Desembarque de Viatura e Pessoal (EDVP) para transporte de pessoas e outros equipamentos.

Contará ainda com um hospital de campanha com 200 leitos, UTI, e médicos de várias especialidades, como ortopedista, cirurgião geral, anestesista, cirurgião dentista, farmacêutico, além de clínico geral e profissionais de enfermagem e saúde bucal.

O navio levará também um grupamento de 180 fuzileiros navais com maquinário, como minicarregadeiras, ambulâncias e pás carregadeiras para ajudar na desobstrução de vias e outros locais necessários.

ÁGUA

A prefeitura de São Sebastião disse que vai acionar o Procon depois de a CNN revelar que pilotos de helicóptero estavam cobrando até R$ 20 mil para tirar pessoas ilhadas da região atingida pelas chuvas.

Em entrevista à CNN, o prefeito Felipe Augusto (PSDB), chamou os agenciadores de viagens de “aproveitadores” e disse que eles estão querendo obter vantagem em meio à tragédia das pessoas.

O prefeito ainda relatou que identificou a venda de outros itens superfaturados, como água potável, que se tornou escassa na região com o bloqueio de estradas por conta dos deslizamentos causados pelas chuvas. Felipe Augusto disse ainda que a prática está sendo registrada em estabelecimentos comerciais da cidade.

“São vendas, mercados, bares, diversas pessoas que tinham estoque”, relatou ele. “O que você imaginar está acontecendo”, completou o chefe do executivo municipal.

ESTRADAS E RODOVIAS

Segundo o último boletim divulgado pelo governo do estado de São Paulo, o Departamento de Tráfego de São Sebastião e o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) seguem trabalhando para liberação total do trânsito.

Diversos pontos da Rodovia Rio-Santos (SP-55) que estavam totalmente obstruídos foram liberados parcialmente para o tráfego. Agentes continuam monitorando diversas áreas da Rodovia, que segue com interdições parciais e total.

A subida da serra pode ser feita pelo Sistema Anchieta-Imigrantes ou Rodovia dos Tamoios, a depender do ponto na Rio-Santos onde o motorista se encontra. Caso esteja na altura da Praia de Juquehy (km 176), sentido Bertioga, a rota é somente pelo Sistema Anchieta-Imigrantes.

Para o motorista que estiver do outro lado da interrupção total da Rio-Santos, no km 174, a rota é somente a Rodovia dos Tamoios.

MOGI-BERTIOGA

A Rodovia Mogi-Bertioga segue totalmente interditada, em razão do rompimento de tubulação, na altura do km 82, em Biritiba Mirim. Também há interdição parcial nos km 90 e 91, devido à queda de barreira; e no Km 87, devido à erosão.

TRAVESSIA SÃO SEBASTIÃO/ILHABELA

O Departamento Hidroviário (DH) informa que a travessia de balsa São Sebastião/Ilhabela foi completamente restabelecida nesta terça-feira (21), após ser parcialmente suspensa entre 12h50 e 14h.

O motivo da suspensão foi dar maior celeridade ao fluxo de veículos na Rodovia Rio-Santos (SP-55), no sentido São Sebastião-São Paulo.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Os técnicos da Sabesp seguem trabalhando para o restabelecimento dos sistemas de abastecimento de água no Litoral Norte e Baixada Santista. Em São Sebastião e Ilhabela, 31 caminhões-tanque da companhia realizam o abastecimento emergencial até a regularização total dos sistemas.

Equipes de operação e de manutenção estão em Boiçucanga para a recuperação do sistema de produção de água. Caminhões-tanque também estão no local.

A produção de água em Maresias já foi retomada. Em Caraguatatuba e Ubatuba, os sistemas de abastecimento estão em operação. Em Ilhabela os sistemas estão em recuperação. Ao todo, 104 técnicos da companhia estão empenhados nesse trabalho, com o apoio de caminhões de hidrojateamento e alto vácuo, seis retroescavadeiras e outros veículos.